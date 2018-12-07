Сергей Семак: "Будем рады, если останемся на первом месте после тура"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 16-го тура премьер-лиги с "Рубином" отметил, что отрыв от второго места не так важен, как игра, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– "Рубин" завершил вничью шесть из семи выездных матчей. Как собираетесь взламывать оборону соперника?

– Как раз думаем об этом. "Рубин" – хорошо организованная команда. Результаты подтверждают уровень ее игры. Все прекрасно знают манеру игру Курбана Бекиевича. Нас ждет тяжелая игра. Более детальное изучение соперника будет в субботу.

– Это не первый заход Бердыева в "Рубин". Как он изменился?

– Курбан Бекиевич все время варьирует построения – в зависимости от тенденций футбола, от соперника, от чемпионата. Он все время выжимает максимум из тех команд, с которыми работает. Сегодняшний "Рубин" – не исключение. Команда играет хорошо, в том числе в матчах на Кубок. Команда продолжает показывать высокий уровень игры и результата.

– Какой отрыв от второго места вы будете считать комфортным?

– Вопрос отрыва... Если бы сказали, что мы будем на первом месте после первого круга, все были бы рады. Независимо от того есть отрыв или нет. Нужно реально оценивать свои силы. Мы в той когорте команд, которые борются за верх турнирной таблицы. Если по окончании тура будем на первом месте, будем рады. Отрыв – это хорошо, но главное, как ты играешь.

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