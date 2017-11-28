Сергей Щербаков: "У Манчини так много сильных футболистов, что он не знает, как их расположить"

Экс-форвард "Шахтера", "Спортинга" и молодежной сборной России Сергей Щербаков в интервью "СЭ" оценил матч 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" (3:1).

– Манчини полагает, что результат несправедлив. А вы как думаете?

– В таких случаях говорят – смотри на табло. "Спартак", в отличие от "Зенита", свои моменты использовал. А во втором тайме сменил тактику, грамотно выстроил игру на контратаках. И удержал победу. "Зенит" же, помимо реализации, подвела другая проблема.

– Какая же?

– В распоряжении Манчини так много сильных футболистов, что он не знает, как их лучше расположить. Вот и сейчас с составом не угадал. В итоге еще до перерыва убрал с поля Краневиттера, поменял схему. В "Зените" до сих пор нет стабильного костяка. Если клуб претендует на чемпионство, такого быть не должно. (Александр КРУЖКОВ)