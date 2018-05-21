Сергей Рыжиков: "Я могу быть вторым, но только если будет честная конкуренция"

Голкипер Сергей Рыжиков, сыгравший прощальный матч на базе "Рубина", поделился эмоциями от десяти лет в казанском клубе. Также 37-летние голкипер рассказал о том, когда принял решение покинуть столицу Татарстана.

– В первую очередь, я хочу поблагодарить всех вас. Спасибо клубу, болельщикам, тренерам, партнёрам по команде за это прекрасное время. Мы играли на "Центральном", "Казань Арене" и здесь на "Рубине". Везде выигрывали, везде и проигрывали, но главное, что нас везде поддерживали.

– Складывается впечатление, что роль запасного вратаря не для вас. Вам принципиально быть основным?

– Я могу быть и вторым. Но я за здоровую конкуренцию. Чтобы все решалось в тренировках.

– То есть в этом сезоне вы были лишены такой конкуренции?

– Без комментариев.

– Когда у вас созрело твердое решение покинуть команду?

– Примерно в апреле, когда меня заменили перед игрой с "Ахматом".

– Уже ясно где вы продолжите карьеру?

– Есть варианты. Переговоры ведутся.

– С "Рубином" вы расстаетесь друзьями?

– Конечно! Я желаю "Рубину" побед и всегда буду болеть за него. Только не в матчах с моим новым клубом! (Артур ЕНИКЕЕВ)

Сергей Рыжиков проводит прощальный матч за "Рубин" //

На прощальном матче Рыжикова фанаты подожгли кресла