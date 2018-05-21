Сергей Рыжиков: "Я могу быть вторым, но только если будет честная конкуренция"

Голкипер Сергей Рыжиков, сыгравший прощальный матч на базе "Рубина", поделился эмоциями от десяти лет в казанском клубе. Также 37-летние голкипер рассказал о том, когда принял решение покинуть столицу Татарстана.
– В первую очередь, я хочу поблагодарить всех вас. Спасибо клубу, болельщикам, тренерам, партнёрам по команде за это прекрасное время. Мы играли на "Центральном", "Казань Арене" и здесь на "Рубине". Везде выигрывали, везде и проигрывали, но главное, что нас везде поддерживали.
– Складывается впечатление, что роль запасного вратаря не для вас. Вам принципиально быть основным?
– Я могу быть и вторым. Но я за здоровую конкуренцию. Чтобы все решалось в тренировках.
– То есть в этом сезоне вы были лишены такой конкуренции?
– Без комментариев.
– Когда у вас созрело твердое решение покинуть команду?
– Примерно в апреле, когда меня заменили перед игрой с "Ахматом".
– Уже ясно где вы продолжите карьеру?
– Есть варианты. Переговоры ведутся.
– С "Рубином" вы расстаетесь друзьями?
– Конечно! Я желаю "Рубину" побед и всегда буду болеть за него. Только не в матчах с моим новым клубом! (Артур ЕНИКЕЕВ)
Сергей Рыжиков проводит прощальный матч за "Рубин" //
На прощальном матче Рыжикова фанаты подожгли кресла