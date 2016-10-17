Сергей Рыжиков: "В руководстве "Рубина" побоялись оставить Бердыева, потому что он мог что-то выиграть"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков высказал мнение, что руководство команды в сезоне-2013/14 побоялось оставлять Курбана Бердыева на посту главного тренера до лета. По словам голкипера казанского клуба, для него самого уход специалиста был полной неожиданностью.

– Для меня уход Бердыева стал шоком, – цитирует "Реальное время" Рыжикова. – Узнал об этом из прессы. Я был в Москве, а на следующее утро должен был попечительский совет быть. Я с утра узнал, что Бердыева отправили в отставку.

Мы реально бы боролись за победу в Лиге Европы. Если совсем откровенно сказать, думаю, что в руководстве "Рубина" побоялись оставлять Бекиевича до лета, потому что он мог выиграть что-то. Потому, что потом "выпнуть" его нельзя было бы! Вот почему!

Это мое личное мнение. Я думаю, что они испугались, что лучшего момента не найдут. Ведь команда шла на 9-м месте. Мы три победы одержали, перешли на новую схему и "Бетис" бы прошли.



