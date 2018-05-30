Сергей Рыжиков: "В предстоящем чемпионате, думаю, Курбан Бекиевич выстроит отличную команду"

Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков, ранее покинувший "Рубин", стал гостем "СЭ". Голкипер выразил мнение, что у казанского клуба сезон-2018/19 должен быть более удачным, чем минувший, который стал для команды переходным.

– Дмитрий Лоськов вспоминал, что Юрий Семин после паузы в "Локомотиве" вернулся более спокойным. А Бердыев?

– Курбан Бекиевич стал сдержаннее реагировать на ошибки игроков. Хотя раньше на теоретических занятиях мог так полыхнуть, что хоть пожарных вызывай.

– Только на теории?

– Нет. Мог и в раздевалке в перерыве жестко одернуть.

​– Как Фергюсон бутсами не кидался?

– До такого не доходило. Но если его что-то не устраивало в игре, мог по полной напихать.

– В выражениях не стеснялся?

– До мата не доходило. Может быть, одно-два междометия у Бекиевича и проскакивало. Не более.

– Зато после легендарного матча с "Барселоной" Бердыев уж точно сиял.

– После игры мы все порадовались. Но были настолько измотаны, что просто молча сидели в раздевалке. Ни у кого сил не осталось – ни эмоциональных, ни физических. И тут заходит Курбан Бекиевич: "Ребят, а чего вы сидите молча? Вы вообще-то "Барселону" обыграли". Мы переглянулись, но сил уже реально ни у кого не было (улыбается).

– Теперь на пенсии будете рассказывать, что Месси вам не забил.

– (Смеется.) Для начала надо завершить карьеру. Вдруг мы еще пересечемся с ним на футбольном поле, и он забьет?

– Почему после возвращения Бердыева сезон не стал для "Рубина" прорывом? Помешало отсутствие денег?

– Не думаю. В позапрошлом году деньги у нас были. Но тогда, при Хави Грасии, заняли только девятое место. Купили дорогих футболистов, но ничего не выиграли. Что касается Бердыева, то ему достался не тот "Рубин", который он хотел видеть. Пришлось все переделывать на ходу: кого-то продавать, с кем-то договариваться, кого-то приглашать. В итоге получился переходный сезон. А вот в предстоящем чемпионате, думаю, Курбан Бекиевич выстроит отличную команду. Да мы уже и весной играли неплохо.

"Рубин" объявил об уходе 37-летнего голкипера 15 мая, и уже 21 мая он провел свой прощальный матч, где втсретились команды "Друзья Рыжикова" и "Фанаты "Рубина". (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью – скоро на "СЭ"