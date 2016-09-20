Сергей Рыжиков: "В командном организме "Рубина" появилась какая-то болезнь"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков после поражения в гостевом матче 7-го тура чемпионата России от "Зенита" (1:4) отметил, что команда вместе с тренерским штабом проанализирует игру и сделает правильные выводы. По словам голкипера, "Рубин" постарается реабилитироваться в матче 1/16 финала Кубка России против "Читы" (22 сентября).

– У нас был совсем другой план на игру, практически ничего не получилось, – цитирует пресс-служба "Рубина" Рыжикова. – Мы разберем эти ошибки с тренерским штабом. В нашем командном организме, видимо, появилась какая-то болезнь. Наша задача ее найти и вылечить. Кубок России – это один из вариантов оправдаться после поражения в Санкт-Петербурге.