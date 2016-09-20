Сергей Рыжиков: "В командном организме "Рубина" появилась какая-то болезнь"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков после поражения в гостевом матче 7-го тура чемпионата России от "Зенита" (1:4) отметил, что команда вместе с тренерским штабом проанализирует игру и сделает правильные выводы. По словам голкипера, "Рубин" постарается реабилитироваться в матче 1/16 финала Кубка России против "Читы" (22 сентября).
– У нас был совсем другой план на игру, практически ничего не получилось, – цитирует пресс-служба "Рубина" Рыжикова. – Мы разберем эти ошибки с тренерским штабом. В нашем командном организме, видимо, появилась какая-то болезнь. Наша задача ее найти и вылечить. Кубок России – это один из вариантов оправдаться после поражения в Санкт-Петербурге.
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http://www.rubin-kazan.ru/news_items/6166-sergey-ryzhikov-kubok-odin-iz-variantov-reabilitirovatsya
16-й Регион
Серёга, ну ты то умудрённый опытом, подойти к руководству на правах авторитетнейшего игрока, скажи прямо, что не тянет испанский тренеришка и его ставленники в РФПЛ, пусть в лепешку расшибутся, но вернут Бердыева. На тебя и Кёгдениза только вся надежда осталась! Пы.Сы. где все мои критики кто с пеной у рта доказывал после назначения нового тренера и приглашения бездарей, что всех теперь порвём?! :-))))
15:50