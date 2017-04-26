Сергей Рыжиков: "В этом году я бегал в чужую штрафную больше, чем за всю свою жизнь"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков после поражения от "Терека" (0:1) в матче 25-го тура чемпионата России отметил, что дела у команды складываются с каждым матчем все хуже. Он добавил, что игроки и тренерский штаб стараются исправить положение дел.

Отметим, что "Рубин" не может победить на протяжении восьми матчей подряд.

– С каждым матчем все хуже. Травмы, голы пропускаем. Надо разбираться. Разговоры? Мы разговариваем 2 месяца. Надо делать! Дело в команде. Не надо кивать на поле и болельщиков. Сегодня поле было и народ... Дело в нас.

В этом году я бегал в чужую штрафную больше, чем за всю свою жизнь. Это не так хорошо. Легионеры? Не так прост российский чемпионат. Если в Примере убрать "Барсу", "Реал" и "Атлетико", то наш чемпионат в плане тактики даже сильнее испанского. "Терек" приехал и нашел контратаку. Какая-то безнадега. Последние два года для меня очень тяжелые. Очень больно и руководству и болельщикам и клубу. Я не был уверен, что сегодня столько болельщиков придет. Нам надо игру наладить. (Артур ЕНИКЕЕВ).

"СЭ" вел трансляцию матча "Рубин" – "Терек"