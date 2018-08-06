Сергей Рыжиков: "Уверен, что казанские болельщики меня поймут"

37-летний вратарь Сергей Рыжиков, перешедший из "Рубина" в "Крыльев Советов", рассказал про встречу с болельщиками казанского клуба, которые просили его не уходить из команды.

– Ну что можно сказать? Я от них плохого слова не услышал, казанские болельщики писали мне и желали удачи. Думаю, такова футбольная жизнь, – цитирует Рыжикова "Реальное время". - Я не первый и не последний, кто переходил из стана "Рубина" в Самару или в обратном направлении. Уверен, что казанские болельщики меня поймут и так же будут переживать за меня и желать удачи в играх за Самару. И, конечно, хочу от всего сердца сказать им спасибо. Они всегда поддерживали меня. Мне их будет не хватать.

На улицах узнают, желают удачи, говорят – рады, что со мной подписали контракт. Так что осталось только набрать форму и радовать болельщиков игрой и результатами команды.