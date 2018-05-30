Сергей Рыжиков: "Только тренер имеет право принимать решения, кому выходить на поле, а кому – нет"

Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков, ранее покинувший "Рубин", стал гостем "СЭ". Голкипер заявил, что находится в хороших отношениях с главным тренером клуба Курбаном Бердыевым, однако отметил, что никогда не спрашивал у него о причине своего отсутствия в стартовых составах.

– В 37 лет сложнее вести переговоры по условиям контракта, чем, скажем, в 30?

– Конечно. Мы с Сафоновым две недели думали и все-таки сошлись во мнении, что менять уже принятое решения не стоит. Тем более, что финансовая ситуация в клубе не из лучших и обременять его своей персоной не стоит.

– Может, причиной ухода из "Рубина" стало то, что всю вторую половину сезона играл Джанаев?

– А я этого и не скрываю. В 37 лет ждать своего часа в запасе – не для меня. Я хочу зарабатывать деньги игрой, а не получать их, сидя на лавке.

– Кто в "Рубине" решает, кому доверить место в воротах – тренер вратарей Виталий Кафанов или Бердыев?

– Честно говоря, не знаю. Думаю, что последнее слово все-таки за Курбаном Бекиевичем.

– Из 10 лет в "Рубине" вы семь проработали с Бердыевым. Это не дает возможности по-человечески поговорить с ним и выяснить в чем причина того, что он не видит вас в составе?

– У нас с ним очень добрые отношения. Но не в моих правилах задавать такие вопросы главному тренеру, поскольку только он имеет право принимать решения, кому выходить на поле, а кому – нет. Знаю, что единственный способ переубедить его – это работа на тренировках. Извините, но так уж я воспитан.

"Рубин" объявил об уходе 37-летнего голкипера 15 мая, и уже 21 мая он провел свой прощальный матч, где втсретились команды "Друзья Рыжикова" и "Фанаты "Рубина".

В завершившемся сезоне голкипер провел всего 14 матчей за казанский клуб и пропустил столько же мячей. (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью – скоро на "СЭ"