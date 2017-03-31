Сергей Рыжиков: "Стал вратарем благодаря Полякову, мы жили в одном дворе"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков рассказал, что с детства мечтал стать голкипером. По его словам, повлиял на него бывший игрок "Локомотива", "Крыльев Советов" и сборной Узбекистана Алексей Поляков, с которым они впоследствии пересеклись в 2006 году в "Локо".

- Я всегда хотел быть вратарем. Может, еще повлиял на меня Алексей Поляков, мы с ним жили в одном дворе и частенько вместе играли, - цитирует welcome2018.com Рыжикова. - Я на него всегда равнялся. Даже было такое, что играли вдвоем против шестерых. Ну у дворового футбола свои правила, иногда непредсказуемые. И в "футбольного козла", я помню, мы с ним играли.

Кстати, мой брат тоже вратарь. Правда, в детстве мы вместе не играли, у нас большая разница в возрасте – 8 лет. Но сейчас иногда, как встречаемся, тренируемся вместе.

Я вот заметил, что у вратарей особенный склад ума. Да и характер тоже. Посудите сами: у вратаря должны быть не только физическая подготовка и некоторые технические данные, но личностные качества, без которых никуда. Это надежность, упорство, трудолюбие, смелость. И в то же время спокойствие, уравновешенность, расчетливость, концентрация. Вот такой симбиоз.