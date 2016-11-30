Сергей Рыжиков: "При таком холоде главное - наушники надеть"

Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков после матча 16-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (1:0) отметил, что в столь сложных погодных условиях главное - надеть наушники. Поединок проходил на "Казань Арене" при 12 градусах ниже ноля.

– Паника немного была в конце второго тайма, потеряли нити игры, - приводит пресс-служба "Рубина" слова Рыжикова. - Соперник начал прессинговать, играть от ножа, что и приводило к моментам у наших ворот. Насчет штанги – ворота молодцы.

– Как играется вратарю в таких условиях?

– Нормально. Главное - наушники надеть. В первом тайме, конечно, пальцы немного обалдели на руках, а во втором все нормально.

– Сухая серия, третий матч на ноль. Это фарт?

– Может быть, должок. Работаем на тренировках, стабилизировались в защите, и все стало в порядке. Как идет, так идет.

– В конце матча вы сделали очень сложный сэйв. Как сами оцениваете этот момент?

– Стопроцентно рабочий момент.