14:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Рыжиков: "После "Рубина" перешел бы в "Баварию" или "Реал"

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Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков подчеркнул, что пока не думает о завершении карьеры. По словам 36-летнего голкипера, он готов перейти в "Баварию" или "Реал", если казанцы не предложат подписать новый контракт.  

- Нет, карьеру я не заканчиваю, - приводит "Реальное время" слова Рыжикова. - Да, я только 8 лет играю в высшей лиге, но и они дорого стоили мне, моему здоровью. Так что 36 - возраст. Пока удается держать себя в форме, а дальше посмотрим.

- А к новым вызовам готовы? Уехать куда-нибудь за рубеж?

- Если предложит "Рубин", то первое место будет для него.

- Это понятно. А если не предложит?

- Если только в "Баварию" или в "Реал" (смеется). А так, в "Нефтехимик" поеду - в Нижнекамск (смеется).

Дополнительная информация

http://realnoevremya.ru/sports/45730

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КОММЕНТАРИИ (2)
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wazo35

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

14:56

Ну и ...?

Зря, зря баран в СМ не перешел в своё время ))

14:30

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