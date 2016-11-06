Сергей Рыжиков: "После гола в конце первого тайма "Рубин" немного приуныл"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков остался доволен игрой команды в матче 13-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:2). По его словам, команде пришлось достаточно непросто после пропущенного мяча в конце первого тайма.

– Очень важная победа. Играли с соседями по турнирной таблице, - цитирует официальный сайт "Рубина" Рыжикова. - Жаль, что первая выездная победа пришла только в 13-м туре. По матчу: мы сами усложнили игру. У соперника удалили игрока, мы повели в счете, потом второй забили. После гола на последних минутах первого тайма приуныли мы немного. "Уфа" приободрилась и поняла, что есть шанс. Что и подтвердил быстрый гол в наши ворота во втором тайме. Хорошо, что слаломный проход Эльмира Набиуллина помог восстановить преимущество. Потом, думаю, мы держали игру в своих руках. Да, тяжело было, и пенальти был, но надо отдать должное сопернику, "Уфа", конечно, старалась. У них хорошая, организованная команда. Мы победили. Главное – три очка. Всех болельщиков и нас с победой! Идем дальше.