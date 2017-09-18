Сергей Рыжиков: "Поражение от "Урала" обидное, но без этого не бывает побед"

Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков после матча 10-го тура чемпионата Испании против "Урала" (0:1) отметил, что в поражении виновата вся команда, а не отдельные игроки. По его словам, через такие матчи необходимо пройти, чтобы в дальнейшем одерживать победы.
– Поражение обидное, но без поражений не бывает побед, - приводит пресс-служба "Рубина" слова Рыжикова.
– На тренировках нападающие "Рубина" забивают в таких моментах, которые были сегодня в матче с "Уралом"?
– Забивают! У нас одна команда, и это поражение всей команды, всего клуба.
– Мяч Бикфалви был неберущийся?
– Все мячи берущиеся, так что будем работать.
Дополнительная информация
http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7243-sergey-ryzhikov-bez-porazheniy-ne-byvaet-pobed
gashkov
В Испании-то что они делали?
06:48