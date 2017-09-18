Сергей Рыжиков: "Поражение от "Урала" обидное, но без этого не бывает побед"

Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков после матча 10-го тура чемпионата Испании против "Урала" (0:1) отметил, что в поражении виновата вся команда, а не отдельные игроки. По его словам, через такие матчи необходимо пройти, чтобы в дальнейшем одерживать победы.

– Поражение обидное, но без поражений не бывает побед, - приводит пресс-служба "Рубина" слова Рыжикова.

– На тренировках нападающие "Рубина" забивают в таких моментах, которые были сегодня в матче с "Уралом"?

– Забивают! У нас одна команда, и это поражение всей команды, всего клуба.

– Мяч Бикфалви был неберущийся?

– Все мячи берущиеся, так что будем работать.