Сергей Рыжиков: "Поле не позволило проявить лучшие качества ни "Рубину", ни "Краснодару"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков уверен, что мастерство "Краснодара" (1:1) сказалось на результате матча 9-го тура чемпионата России. По словам голкипера, состояние газона не позволило командам продемонстрировать свои лучшие качества.

- Оценка нормальная. Я думаю, поле не дало ни нам, ни "Краснодару" проявить лучшие качества, - приводит пресс-служба казанцев слова Рыжикова. - Было много борьбы, много нарушений, но сказалось мастерство игроков "Краснодара", которые выжали из своих моментов гол, а мы нет. Нам остается только работать и терпеть. У нас еще идет адаптационный период.

- Чувствуется ли прогресс в игре команды?

- О прогрессе пока тяжело говорить. Ребята стараются. На прогресс посмотрим в конце мая, на каком месте мы закончим чемпионат. Сейчас пока тяжело говорить. Ребята стараются, работают, что-то получается, что-то нет. Равнодушных на поле не было. Бились, старались. Но счет на табло. Хочется пожелать болельщикам терпения, веры в команду. Чтобы они верили в нас. 15 октября мы наконец-то играем на "Казань Арене", очень этого ждем. Думаю, это положительно скажется на игре команды. Новые игроки увидят, какой у нас красавец-стадион. Думаю, не ударим в грязь лицом.