Сергей Рыжиков - о своих татуировках: "Шаронов однажды сказал, что я хожу как колхозник. У всех есть тату"

Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков, ранее покинувший "Рубин", стал гостем "СЭ". Голкипер рассказал о значении татуировок, которые покрывают его руку.

– Наколки на рукох, если не секрет, для чего они – на фарт?

– Да нет. Просто когда я жил в одном номере с Ромой Шароновым…

– … он оказался мастером художественного тату.

– Не совсем так. Но однажды говорит мне: "Ну, что ты, Рыжий, как колхозник ходишь. У всех есть тату, а у такого вратаря, как ты, нет. Сделай хотя бы одну, а потом уже не остановишься". Ну, я и решился.

– А что эти рисунки означают?

– Тигр – зверь-красавец, который мне очень нравится. А это обезьяна, в год которой я родился.

– А я думал – это кто-то из тренеров, который не уважал талант вратаря Рыжикова.

– Ценю юмор. Слава Богу, такие мне не встречались (смеется). А лев – моя супруга по гороскопу.

– А наколки "не забуду мать родную", часом, нет?

– Нет. Это в сердце должно быть (смеется).

– Кроме этих наколок, за минувшие пять лет что произошло в жизни голкипера Сергея Рыжикова хорошего и плохого?

– В целом все хорошо. Девочки растут, все здоровы.

"Рубин" объявил об уходе 37-летнего голкипера 15 мая, и уже 21 мая он провел свой прощальный матч, где втсретились команды "Друзья Рыжикова" и "Фанаты "Рубина". (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью – скоро на "СЭ"