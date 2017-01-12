Сергей Рыжиков: "Новый контракт с "Рубином" пока не обсуждали"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков поделился ожиданиями от второй части сезона чемпионата России. Также голкипер рассказал о переговорах о новом контракте с казанским клубом.

– Хорошо отдохнул с семьей, теперь надо начинать работать, – начал Рыжиков.

– Обычно вы приезжаете первым и уезжаете раньше всех.

– Да, но сегодня решил пропустить молодежь вперед. Посмотрел, не больно ли им? Все нормально. Сегодня вечером первая тренировка.

– Какие ожидания от второй части сезона?

– Как в том фильме: "Чтобы наши желания совпадали с возможностями". А если серьезно, то нужно хорошо поработать эти пять недель. Задачу выйти в Европу с нас никто не снимал. Задача выполнима и в Кубке и в чемпионате.

– Как протекают переговоры по вашему контракту?

– Пока никак. Были в отпуске. И руководство и я дали друг другу отдохнуть. Думаю, что сейчас подвижки будут, но пока нет.

– "Рубин" сыграет на сборах 10 контрольных матчей. Не много ли?

– Не мне обсуждать. Нам сказали: играть. Народу у нас достаточно. Все получат игровую практику, и тренеры увидят потенциал всех футболистов.

– На днях вы очень тепло поздравили Гекдениза Карадениза с днем рождения. Все-таки вы два ветерана команды, у вас особая связь?

– Да, еще не виделись с ним. Увидимся, обниму. Мы с ним в команде с 2008 года, и надеюсь, что у него ко мне тоже такое же теплое отношение. (Артур ЕНИКЕЕВ)