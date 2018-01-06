Сергей Рыжиков: "Никак не поддерживал свою форму, за 24 дня она не растеряется"

Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков рассказал клубному каналу, что не проводил тренировок во время зимней паузы. Также футболист отметил, что казанцам нужно удачно стартовать после перерыва, чтобы набрать необходимые очки.

– Каникулы? После матча с Хабаровском пять дней учился, потом десять дней ездил по всей России – родственников навещал, потом на солнышке позагорал.

– Как поддерживали форму?

– Никак не поддерживал свою форму, за 24 дня она не растеряется, так что за два месяца до чемпионата, думаю, форму наберу.

– Какие ожидания от предстоящих сборов и оставшихся матчей в чемпионате?

– Хорошо поработать, для тренерского штаба – наиграть командные связи. Хорошо стартовать, особенно в двух выездных матчах – с "Анжи" и "Тосно". Со всеми командами нужна набрать максимальное количество очков – соперники тоже не дремлют.