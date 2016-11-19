Сергей Рыжиков: "Ничья с "Ростовом" - положительный результат"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков остался доволен ничьей в матче 14-го тура премьер-лиге с "Ростовом" (0:0). По его словам, этот результат можно считать справедливым.

– "Ростов" выше нас в таблице и играет в Лиге чемпионов, так что ничья – положительный результат, но хотелось, конечно, победить. Что ни делается – все к лучшему, – цитирует официальный сайт "Рубина" Рыжикова. – Ничья по той игре, которая была сегодня, закономерна. Матч прошел по нашему сценарию. Мы использовали ту тактику, которую выбрали. Где-то были полумоменты у нас, полуподходы. Ничего, 0:0 тоже хорошо.

– "Ростов" для вас не чужая команда. Это была принципиальная игра?

– "Ростов" для меня полностью чужая команда, есть 4-5 игроков, которые мне не чужие, а "Ростов" – полностью чужой. Хотя пообщались здорово после матча, знаю почти всех игроков.

– Какие мысли о предстоящей игре с ЦСКА?

– Любой матч для "Рубина" сейчас непростой, команда проходит становление. И в матчах с этими командами: "Локомотивом", "Ростовом", ЦСКА, "Арсеналом", "Спартаком" в такую погоду – будет ясно, чего мы стоим на самом деле.