Сергей Рыжиков: "Не считаю, что отмена лимита что-то изменит, но почему не договориться о потолке зарплат?"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков сомневается, что отмена лимита на легионеров положительно скажется на развитии футбола в России. При этом 36-летний голкипер считает, что нужно ввести потолок зарплат для молодых игроков.

- Не считаю, что если отменить лимит, что-то изменится, - приводит "Реальное время" слова Рыжикова. - Разве что 11 человек иностранцев в одной команде на поле, как в том же "Динамо" было. Вот это изменится, да. Нет, мне кажется, лимит здесь не при чем. Почему бы руководителям клубов не договориться просто о максимально возможной зарплате?

- Потолок зарплат?

- Да. Зачем лимит отменять? Определенную зарплату дайте молодым до 23 лет, например. И не будут они машины покупать и зарплату получать десятикратную. А лимит сам по себе ничего плохого не делает, наоборот. С ним 55 россиян в любом случае играют в каждом туре.

- Наши футболисты говорят не для печати: мол, зачем "убиваться" за "лям", если здесь 3-4 платят. Это нормальное рассуждение, по-вашему?

- Не думаю. Это уже проблема воспитания. Вот я бы с удовольствием и за "пол-ляма" съездил (смеется). Хотя бы нюхнуть того порошка, английского. То есть духом настоящего английского футбола пропитаться, я хотел сказать (улыбается).