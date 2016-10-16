Сергей Рыжиков: "Не помню, когда в последний раз "Рубин" играл на ноль"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков остался доволен игрой команды в матче 10-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:0). Он подчеркнул, что теперь нужно закрепить положительный результат.

– Важно было победить сегодня, – цитирует официальный сайт "Рубина" Рыжикова. – Спасибо ребятам, что не расслабились. Если честно, уже забыли, когда играли на ноль. Надеюсь, что долго не будем пропускать. Молодцы все.

– Показалось, что было два разных тайма, и на второй "Рубин" вышел более раскрепощенным при счете 1:0.

– Ух, не знаю. У нас главная задача была при счете 1:0 надежно сыграть, как мы с Томском сыграли. Об этом тренер предупреждал, и я думаю, это получилось, забили два гола. Так что выстрелили и потом уже по счету играли. Может, много брака было, но ребята старались. И, думаю, по самоотдаче, по старанию ни к одному человеку - ни вышедшему в "старте", ни на замену – претензии быть не может.

– В 2014 году, когда только заехали на "Казань Арену", игроки говорили, что на этом стадионе нельзя играть плохо. Отношение не изменилось?

– Полностью согласен с нашими высказываниями. Наша задача теперь – сделать так, чтобы стадион заполнялся хотя бы наполовину. А заполняться он будет при хорошей игре и хороших результатах. Флаг нам в руки.