Сергей Рыжиков: "Не можем понять, что не дает победить "Рубину"

Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков после матча 24-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:0) отметил, что на команду давит серия из семи матчей, в которых команда не может победить. По его словам, казанцы не могут понять причину своих неудач.

– Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали и не дали нам уступить, - приводит "БИЗНЕС-Online" слова Рыжикова. - Я думаю, что фанаты Самары тоже хотели увидеть победу своей команды. Ничья была боевая. Была борьба, были нарушения, жетые карточки – не было только голов.

– В первом тайме "Крылья" нанесли 14 ударов по вашим воротам. Насколько вы были недовольны своими защитниками?

– Из них только два попали в створ, поэтому ничего страшного. Пусть всегда так дают бить.

– Насколько закономерен счет?

– И у нас были моменты, и у них был. Я думаю, 1:1 или 2:2 был бы более честным счетом. Но 0:0 тоже неплохо.

– "Рубин" уже не побеждает в семи играх. Это давит на команду?

– Да, давит. Хочется победить, но что-то нам не дает, а что именно – не можем понять почти два месяца. Остается только трудится и выкладывать на сто процентов. Здесь только один путь.