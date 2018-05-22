Сергей Рыжиков: "Мог уйти в "Спартак" в 2010 году"

Вратарь Сергей Рыжиков подчеркнул, что не намерен пока завершать карьеру. Голкипер этим летом покидает "Рубин", в составе которого выступал 10 сезонов.
– Мне все равно, где играть, – цитирует sntat.ru Рыжикова. – Хотелось бы, конечно, чтобы уровень не опускался. Так что я просто хочу еще поиграть.
– Хотели бы попробовать себя в Европе?
– Думаю, там спрос на возрастных вратарей минимальный. Посмотрим.
– Владимир Габулов же уехал.
– Но ему не 38, а 33. Согласитесь, разница есть. Хотя Буффон вон в "ПСЖ" уезжает.
– Когда на протяжении казанского этапа карьеры вы были наиболее близки к уходу из клуба?
– Наверное, мог уйти в "Спартак" в 2010 году. Тогда я и с Карпиным переговорил, и с тренером вратарей, и агент уже сказал, и письмо в клуб пришло о трансферной стоимости. Но на этот переход наложили вето, мы поговорили по душам. И я счастлив, что я тогда остался в "Рубине".
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http://sntat.ru/sport/sergey-ryzhikov-kazhdyy-match-v-rubine-zapomnilsya-po-svoemu-kakoy-to-/