Сергей Рыжиков: "Мог уйти в "Спартак" в 2010 году"

Вратарь Сергей Рыжиков подчеркнул, что не намерен пока завершать карьеру. Голкипер этим летом покидает "Рубин", в составе которого выступал 10 сезонов.

– Мне все равно, где играть, – цитирует sntat.ru Рыжикова. – Хотелось бы, конечно, чтобы уровень не опускался. Так что я просто хочу еще поиграть.

– Хотели бы попробовать себя в Европе?

– Думаю, там спрос на возрастных вратарей минимальный. Посмотрим.

– Владимир Габулов же уехал.

– Но ему не 38, а 33. Согласитесь, разница есть. Хотя Буффон вон в "ПСЖ" уезжает.

– Когда на протяжении казанского этапа карьеры вы были наиболее близки к уходу из клуба?

– Наверное, мог уйти в "Спартак" в 2010 году. Тогда я и с Карпиным переговорил, и с тренером вратарей, и агент уже сказал, и письмо в клуб пришло о трансферной стоимости. Но на этот переход наложили вето, мы поговорили по душам. И я счастлив, что я тогда остался в "Рубине".