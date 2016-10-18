15:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Рыжиков: "Коррупция в российском футболе? Нет, не слышал"

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Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что за свою карьеру не сталкивался с коррупцией в российском футболе. Голкипер слышал об этом только из сообщений в СМИ.

- Не могу не спросить насчет коррупции в нашем футболе. Что говорит личный опыт?

- Ничего. При мне не было. Слышал, о таком в газетах пишут, в интернете и газетах, в которых 30 процентов правда - уже хорошо. Нет, не слышал.

Дополнительная информация

http://realnoevremya.ru/sports/45730

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КОММЕНТАРИИ (15)
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П_о_в_а_р

Карупция как в странах третьега мира!!! мы знаим фсио! И допинг на поддержке у государства, а вот в цивилизованном мире "фсио па другому".

16:57

spetrov

...Как Жеглов говорил (и совершенно справедливо говорил): Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.

16:47

spetrov

Но при этом кому, как не футбол2018, судить о ней. Уж он-то наверняка знает, о чем говорит. :) Во все сферы вхож. :)

16:45

футбол2018

Рыжиков_это просто не твой уровень!!!Если она есть в стране , то наверняка и в Футболе!!!

16:41

spetrov

А молодежку ЦСКА с победой 4:1! "Старикам" равняться!

16:06

spetrov

...Есть еще 3-ий вариант - ты решил поспорить сам с собой, выдумывая доводы за собеседника (поскольку я ничего подобного не утверждал) и тут же их с блеском опровергая. Но в этом случае ты сможешь обойтись и без меня. :)

16:04

spetrov

Коновалов, это было в качестве примера. Ты решил выступить в качестве Капитана Очевидности или просто надо объяснять смысл написанного по-русски?

16:02

Коновалов

spetrov igorx70, на всякий случай. Вдруг хоть на секунду задумаешься. Пусть не сейчас, но в будущем, когда повзрослеешь. Водители, к примеру, про Грузию говорят, что местные ГАИшники взяток не берут. Значит ли это, что там нет коррупции в ГАИ? А может она просто не на твоем уровне? 15:41------------------------- причём тут недострана-грузия? В России тоже ГАИ взяток не берут. Ты когда за рулём то был ?:)

15:54

spetrov

igorx70, на всякий случай. Вдруг хоть на секунду задумаешься. Пусть не сейчас, но в будущем, когда повзрослеешь. Водители, к примеру, про Грузию говорят, что местные ГАИшники взяток не берут. Значит ли это, что там нет коррупции в ГАИ? А может она просто не на твоем уровне?

15:41

spetrov

Тем временем молодежка ЦСКА повела 2:1. Так держать назло врагам.

15:37

spetrov

igorx70, я думаю, что коррупция в том или ином виде есть везде, где есть товарно-денежные отношения. Т.е. вообще везде. Речь может идти только о ее уровне. А также думаю, что ты - пустой балабол.

15:35

igorx70

Спетрову-ты думаешь,что в России везде коррупция и лишь футбол чист как поцелуй младенца?И при строительстве стадиона на Крестовском острове не украдено не рубля?Или это к футболу не имеет отношения?

15:33

spetrov

"В которых 30 процентов правда - уже хорошо" - правильный диагноз. Впрочем, и он может оказаться завышенным. :)

15:26

spetrov

Непосредственный участник даже не слышал, а комментатор igorx70 знает наверняка. Кто бы мог сомневаться. :)

15:25

igorx70

Только видел

15:20

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