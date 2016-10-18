Сергей Рыжиков: "Коррупция в российском футболе? Нет, не слышал"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что за свою карьеру не сталкивался с коррупцией в российском футболе. Голкипер слышал об этом только из сообщений в СМИ.
- Не могу не спросить насчет коррупции в нашем футболе. Что говорит личный опыт?
- Ничего. При мне не было. Слышал, о таком в газетах пишут, в интернете и газетах, в которых 30 процентов правда - уже хорошо. Нет, не слышал.
П_о_в_а_р
Карупция как в странах третьега мира!!! мы знаим фсио! И допинг на поддержке у государства, а вот в цивилизованном мире "фсио па другому".
16:57
spetrov
...Как Жеглов говорил (и совершенно справедливо говорил): Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.
16:47
spetrov
Но при этом кому, как не футбол2018, судить о ней. Уж он-то наверняка знает, о чем говорит. :) Во все сферы вхож. :)
16:45
футбол2018
Рыжиков_это просто не твой уровень!!!Если она есть в стране , то наверняка и в Футболе!!!
16:41
spetrov
А молодежку ЦСКА с победой 4:1! "Старикам" равняться!
16:06
spetrov
...Есть еще 3-ий вариант - ты решил поспорить сам с собой, выдумывая доводы за собеседника (поскольку я ничего подобного не утверждал) и тут же их с блеском опровергая. Но в этом случае ты сможешь обойтись и без меня. :)
16:04
spetrov
Коновалов, это было в качестве примера. Ты решил выступить в качестве Капитана Очевидности или просто надо объяснять смысл написанного по-русски?
16:02
Коновалов
spetrov igorx70, на всякий случай. Вдруг хоть на секунду задумаешься. Пусть не сейчас, но в будущем, когда повзрослеешь. Водители, к примеру, про Грузию говорят, что местные ГАИшники взяток не берут. Значит ли это, что там нет коррупции в ГАИ? А может она просто не на твоем уровне? 15:41------------------------- причём тут недострана-грузия? В России тоже ГАИ взяток не берут. Ты когда за рулём то был ?:)
15:54
spetrov
igorx70, на всякий случай. Вдруг хоть на секунду задумаешься. Пусть не сейчас, но в будущем, когда повзрослеешь. Водители, к примеру, про Грузию говорят, что местные ГАИшники взяток не берут. Значит ли это, что там нет коррупции в ГАИ? А может она просто не на твоем уровне?
15:41
spetrov
Тем временем молодежка ЦСКА повела 2:1. Так держать назло врагам.
15:37
spetrov
igorx70, я думаю, что коррупция в том или ином виде есть везде, где есть товарно-денежные отношения. Т.е. вообще везде. Речь может идти только о ее уровне. А также думаю, что ты - пустой балабол.
15:35
igorx70
Спетрову-ты думаешь,что в России везде коррупция и лишь футбол чист как поцелуй младенца?И при строительстве стадиона на Крестовском острове не украдено не рубля?Или это к футболу не имеет отношения?
15:33
spetrov
"В которых 30 процентов правда - уже хорошо" - правильный диагноз. Впрочем, и он может оказаться завышенным. :)
15:26
spetrov
Непосредственный участник даже не слышал, а комментатор igorx70 знает наверняка. Кто бы мог сомневаться. :)
15:25
igorx70
Только видел
15:20