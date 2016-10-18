Сергей Рыжиков: "Коррупция в российском футболе? Нет, не слышал"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что за свою карьеру не сталкивался с коррупцией в российском футболе. Голкипер слышал об этом только из сообщений в СМИ.

- Не могу не спросить насчет коррупции в нашем футболе. Что говорит личный опыт?

- Ничего. При мне не было. Слышал, о таком в газетах пишут, в интернете и газетах, в которых 30 процентов правда - уже хорошо. Нет, не слышал.