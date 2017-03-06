22:56 6 марта | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Рыжиков: "Качество игры "Рубина" оставляет желать лучшего"

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Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков после игры 18-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:0) отметил, что команде необходимо прибавлять во всех компонентах. Голкипер подчеркнул, что казанцы могут занести три очка себе в актив.

– Игра была тяжелая, играли на выезде, – цитирует клубная пресс-служба Рыжикова. – Я думаю, нам нужно прибавлять во всех компонентах, потому что мы продемонстрировали не ту игру, которую ждут от нас тренерский штаб. И Хави Грасия в перерыве об этом сказал. Три очка можно занести себе в актив, потому что тяжелый выезд. Но качество игры, конечно, оставляет желать лучшего.

Трансляция матча "Анжи" - "Рубин"

Дополнительная информация

http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/6672-sergey-ryzhikov-nam-nuzhno-pribavlyat-vo-vseh-komponentah

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