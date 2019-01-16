Сергей Рыжиков: "Хотелось бы попробовать себя в триатлоне"

Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков признался, что однажды хочет пробежать марафон. 38-летний россиянин недавно пробежал полумарафон в Казани.

– Кстати, вы недавно пробежали марафон…

– Не марафон, а полумарафон в Казани, - цитируют "Известия" Рыжикова. - Собирался в этом году пробежать марафонскую дистанцию в 42 км, но там старт уже 6 мая, а у нас сезон в РПЛ заканчивается только в конце весны. Так что придется пока отложить.

– А вообще, насколько вам интересна эта дисциплина?

– Очень интересна, но еще хотелось бы попробовать себя в триатлоне. Не знаю, дойду ли я до этого, так как плаваю я как топор, на велосипеде езжу как трехлетний ребенок и бегу не очень быстро (смеется).

– Но речь идет о любительском уровне?

– Да, конечно. После профессионального футбола, наверное, уже не будет желания заниматься спортом так режимно. Исключительно для себя побегать марафоны можно.

– А есть более глобальные цели? Например, пробежать один из самых статусных марафонов – бостонский?

– Ох, мне бы казанский сначала пробежать, а бостонский было бы вообще шик.