Сергей Рыжиков: "Где бы я не играл, у меня были прекрасные отношения с конкурентами"

Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков, ранее покинувший "Рубин", стал гостем "СЭ". Голкипер заявил, что, в случае перехода в "Спартак", сможет найти общий язык с конкурентами, так как всегда был в хороших отношениях со своими соперниками за место в стартовом составе.

– Спрос на голкипера Рыжикова есть? Мне ваш агент Алексей Сафонов сказал, что 6-7 клубов интерес к вашей персоне проявляют.

– Алексей Николаевич мне тоже говорит, что так и есть. Но до конкретных переговоров дело пока не доходило.

– А что скажете об интересе к вам со стороны "Спартака"? Вы, вообще, представляете себя в "Спартаке" в 37 лет?

– И не только в "Спартаке". У меня есть силы, мотивация, желание играть. Я ведь, по сути, и заиграл-то в большом футболе только в 27. А потому не успел устать от него.

– Как вам нынешние спартаковские вратари – Селихов и Ребров?

– Отличные ребята и хорошие голкиперы. С Артемом мы вообще друзья, в сборной еще встречались. Жаль, что Селихов получил такую травму. Но такова футбольная судьба.

– Ну, а как вы себе представляете свой приход в "Спартак"? Жили себе Селихов с Ребровым, не тужили. И вдруг появляется 37-летний дядька, который хочет отобрать их хлеб. Вот вся дружба и врозь…

– Везде, где бы я не играл, у меня были прекрасные отношения с конкурентами. Тем более, что вратари – адекватные люди.

– А многие считают по-другому…

– Я имею в виду адекватные в своем кругу. Хотя я знал вратарей, которые не разговаривали между собой в одной команде. Думаю, у меня все будет нормально. Хотя говорить об это рано.

– Восемь лет назад вас уже приглашали "Спартак", за который вы с детства болели. Почему не срослось?

– Было дело, приглашал Валерий Карпин. Когда Бердыев об этом узнал, то мне тут же сделали такие же условия, которые предлагал "Спартак". И когда я отказался, спартаковцы пригласили Диканя.

"Рубин" объявил об уходе 37-летнего голкипера 15 мая, и уже 21 мая он провел свой прощальный матч, где втсретились команды "Друзья Рыжикова" и "Фанаты "Рубина".

В завершившемся сезоне голкипер провел всего 14 матчей за казанский клуб и пропустил столько же мячей. (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью – скоро на "СЭ"