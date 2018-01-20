Сергей Рыжиков: "Чем заняться в перерыве между сборами? Хочу покататься на санках"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков подчеркнул, что у него остались хорошие впечатления от первого учебно-тренировочного сбора команды, который прошел в Абу-Даби.

Второй сбор казанцы проведут с 25 января по 6 февраля в турецком Белеке. На сборе запланировано три контрольных матча.

– У меня остались хорошие впечатления от первого сбора, – сказал Рыжиков в интервью клубному телевиденью. – Потренировались, хорошая погода, хороший отель, хорошее поле. Так что все великолепно. У нас будет небольшой перерыв между сборами. Чем планирую заняться в это время? На санках зимних покататься хочу.