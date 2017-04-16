Сергей Рыжиков - болельщикам "Рубина": "Не бросайте нас"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков извинился перед болельщиками команды после поражения от "Краснодара" (0:1) в домашнем матче 23-го тура премьер-лиги. По его словам, казанцы, занимающие 10-е место в турнирной таблице, сделают все возможное, чтобы поправить положение.

– Хочется извиниться за команду перед болельщиками, приводит пресс-служба "Рубина" слова Рыжикова. – За эти полтора месяца. Рецепт один – продолжать работать, сплотиться. После самой темной ночи наступает рассвет. Будем терпеть, футболисты будут работать, потому что они сами не понимают, что происходит. "Рубин" не должен находиться на таком месте и так играть. На стадион пришло тысячи три болельщиков. Это показатель нашей игры, нашего места в таблице. Еще раз хочу попросить прощения у фанатов. У нас есть время до игры с "Крыльями Советов", где мы постараемся прервать череду неудач. Верьте в нас, приходите на стадион, не бросайте нас, будьте с нами до конца.