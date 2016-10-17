Сергей Рыжиков: "Бог или Аллах мстят "Рубину" за такое расставание с Бердыевым"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков суеверно подходит к вопросу о неудачах казанского клуба, сообщает "Реальное время". Голкипер полагает, что это связано с увольнением экс-главного тренера команды Курбана Бердыева, который работал с казанцами с 2001 по 2013 год и дважды приводил клуб к чемпионскому титулу.

– По составу нынешний "Ростов" явно слабее чемпионского "Рубина". Получается, что Бердыев еще прибавил в тренерском деле? Такое вообще возможно? Немолодой ведь тренер.

– Я скажу, что он всегда учится, никогда не останавливается на своем уровне и предела совершенству нет. Так что я всем желаю, и тренерам, и игрокам, чтобы они никогда не останавливались в своем уровне и всегда учились.

– После увольнения Бердыева "Рубин" не может вернуться на свой уровень, да и вообще на серьезный уровень. Почему? Проклятие четок, может?

– Не знаю. Мне иногда кажется, что "Рубину" мстит Аллах или Бог за то, что с таким человеком заслуженным так расстались. Сегодня ты царь, а завтра тебя выпнут, как прокаженного, и еще грязью польют. Так что, может, за это "Рубин" и расплачивается. С другой стороны, жить с одним тренером 11 или 12 лет, а потом перестроить фундамент заново – всегда сложно. Пока стройка у нас тяжело получается. Наше дело исправлять, трудиться на благо "Рубина". Пока все сложно. Да, был у нас год, когда заняли 5-е место при Саярыче, и потом опять провал, и на второй год тоже. Не так хорошо получается, как хотелось бы. Ну, будем стараться. Руководство республики все для этого делает. Так что остается только подправить результат самую малость.