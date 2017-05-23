Сергей Рыжиков: "Бердыев живет футболом"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков высоко оценил работу главного тренера "Ростова" Курбана Бердыева, который возглавлял казанцев с 2001 по 2013 год. По его словам, специалист живет футболом.

- Бердыев живет футболом, - приводит "Спорт FM"‏ слова Рыжикова. - Наверное, ему даже сны снятся футбольные.

Ранее "СЭ" сообщал о том, что будущее Курбана Бердыева будет во многом зависеть от итогов встречи с руководством региона, которая состоится до конца текущей недели.