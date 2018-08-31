Сергей Родионов: "У "Спартака" есть игроки, которые могут заменить Промеса"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что в команде есть игроки, способные заменить Квинси Промеса. Напомним, голландец перешел в "Севилью".

- Как потеря Промеса скажется на игре "Спартака" в матче с "Зенитом"?

- Потеря Промеса – это потеря Промеса, но у нас в составе есть футболисты, способные заменить его. Может не сразу и не в полной мере, но команда в принципе была готова к тому, что он, возможно, уйдет.

- Матч с "Зенитом" все еще остается определяющим?

- Игра действительно важная и интересная, но, по сути, весь чемпионат еще впереди. Игра важна прежде всего в плане психологии, но она не определяющая. (Игорь РАБИНЕР)