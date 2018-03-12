Сергей Родионов: "Табаков был преданным болельщиком "Спартака"

Гендиректор "Спартака" Сергей Родионов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Олега Табакова. Художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" и знаменитый болельщик красно-белых скончался в возрасте 82 лет.

– Я выражаю соболезнования от себя и от всей команды "Спартак" семье и близким Олега Павловича, – цитирует ТАСС Родионова. – Олег Табаков являлся нашим преданным болельщиком, часто посещал футбольные матчи, когда был здоров. Соболезную всему театральному и футбольному миру.