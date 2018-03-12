18:35 | Футбол — РФПЛ

Сергей Родионов: "Табаков был преданным болельщиком "Спартака"

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Гендиректор "Спартака" Сергей Родионов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Олега Табакова. Художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" и знаменитый болельщик красно-белых скончался в возрасте 82 лет.

– Я выражаю соболезнования от себя и от всей команды "Спартак" семье и близким Олега Павловича, – цитирует ТАСС Родионова. – Олег Табаков являлся нашим преданным болельщиком, часто посещал футбольные матчи, когда был здоров. Соболезную всему театральному и футбольному миру.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5023545

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Lars Berger

Царствие небесное...

19:44

vavl

даже здесь Спартак смог пропиариться

19:42

NVA23

Царствие небесное...

19:29

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