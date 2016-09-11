23:14 11 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Родионов:
"Спартак" может играть еще лучше"

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Сегодня. Москва. "Спартак" – "Локомотив" – 1:0. 25-я минута. Голевой удар Ивелина ПОПОВА (на поле)."Спартак" всему голова! Красно-белые победили "Локомотив"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после победы в домашнем матче 6-го тура премьер-лиги надо "Локомотивом" (1:0) выразил уверенность, что красно-белые могут играть еще лучше.

- Мы видим, что есть положительные сдвиги, это плоды работы Карреры, - приводит ТАСС слова Родионова. - Мне матч с "Локомотивом" понравился, хочется видеть такой "Спартак" на протяжении всего сезона. Хотя "Спартак" может играть еще лучше.

Промес? Если бы был хоть минимальный шанс рецедива травмы - мы бы им не рисковали.

Напомним, что участие в этой встрече полузащитника Квинси Промеса, который отдал голевую передачу Ивелину Попову, было под вопросом из-за повреждения бедра. Но 24-летний голландец вышел на поле с первых минут и отыграл все 90 минут.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3612826

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