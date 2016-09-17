13:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Родионов: "Продление контракта с Боккетти? Это внутренний вопрос "Спартака"

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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов не дал однозначного ответа на вопрос, будут ли красно-белые подписывать новый контракт с защитником Сальваторе Боккетти.

По словам руководителя, на данный момент спартаковцы довольны уровнем игры 29-летнего итальянца.

- Собирается ли "Спартак" продлевать контракт с Боккетти?

- Это наш внутренний вопрос. На сегодняшний день Боккетти показывает хороший стабильный футбол, и нас это устраивает. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

опять Родионов? почему его-то не выгнали.

13:43

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