Сергей Родионов: "Продление контракта с Боккетти? Это внутренний вопрос "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов не дал однозначного ответа на вопрос, будут ли красно-белые подписывать новый контракт с защитником Сальваторе Боккетти.

По словам руководителя, на данный момент спартаковцы довольны уровнем игры 29-летнего итальянца.

- Собирается ли "Спартак" продлевать контракт с Боккетти?

- Это наш внутренний вопрос. На сегодняшний день Боккетти показывает хороший стабильный футбол, и нас это устраивает. (Михаил ГОНЧАРОВ)