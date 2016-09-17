Сергей Родионов: "Продление контракта с Боккетти? Это внутренний вопрос "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов не дал однозначного ответа на вопрос, будут ли красно-белые подписывать новый контракт с защитником Сальваторе Боккетти.
По словам руководителя, на данный момент спартаковцы довольны уровнем игры 29-летнего итальянца.
- Собирается ли "Спартак" продлевать контракт с Боккетти?
- Это наш внутренний вопрос. На сегодняшний день Боккетти показывает хороший стабильный футбол, и нас это устраивает. (Михаил ГОНЧАРОВ)
shpasic
опять Родионов? почему его-то не выгнали.
13:43