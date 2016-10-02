19:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Родионов: "Претензии "Спартака" к судейству не по пенальти"

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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после поражения от "Зенита" (2:4) в гостевом матче 9-го тура чемпионата России подчеркнул, что главный судья встречи Сергей Иванов вмешался в ход встречи и повлиял на результат. По словам Родионова, претензии "Спартака" не по назначенным в ворота Артема Реброва двум пенальти, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Ошибаются все. Наши футболисты тоже сегодня ошибались. Но судья не должен вмешиваться в ход игры, – подчеркнул Родионов. Не надо помогать "Зениту". Он и так достаточно силен. Такая помощь унижает. Да, петербуржцам приятно, что они победили, но такое судейство омрачает успех. Плохо, когда арбитр влияет на ход матча. У нас было время, чтобы отыграться. Считаю, судьи должны более тщательно подходить к таким моментам.

– По назначенным пенальти у вас есть вопросы?

– Наши претензии не по пенальти. Не хочу разбирать сейчас детально. Все видели.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tonku

Откровенный Баран только так и мог написать

19:46

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