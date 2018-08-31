Сергей Родионов: "Как заменить Промеса? Это решение главного тренера"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер Массимо Каррера должен сам решить, как заменить Квинси Промеса, ушедшего в "Севилью".

- Нынешний состав "Спартака" позволяет внутренним резервом компенсировать продажу Квинси?

- Заменить Промеса – сложно. Я говорю банальные вещи, но это так. Найти замену Промесу за один день... Тяжело. Но это даст шанс другим футболистам, которые находятся в структуре клуба. Квинси же к нам тоже не звездой пришел.

- Может как раз Еременко?

- Это решение главного тренера, в которое я не вмешиваюсь.

- Вы с Каррерой как-то обсуждали, будет ли он менять тактическую модель в связи с уходом Промеса?

- Есть такое понятие - не мешать. Я сам работал тренером и понимаю, о чем говорю. Если у тренера есть свои задумки, то он должен их воплощать. (Игорь РАБИНЕР)