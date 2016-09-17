Сергей Родионов: "Дай бог, чтобы все вместе довели Кутепова до сборной России"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов отметил развитие защитника Ильи Кутепова. По его словам, пристальное внимание к игре молодых футболистов приводит к проблемам.

- Вопрос по Кутепову. Он уже футболист основы и продолжает прогрессировать. Не боитесь, что возможен спад из-за излишней похвалы?

- Так хвалите же вы! Я, к примеру, этого не делаю. Ни слова про него не сказал. Да, он молодец, что оказался в стартовом составе, прошел несколько ступеней в нашей структуре, растет. Но Илье еще много над чем нужно работать. И в Оренбурге мы это видели. Дай бог, чтобы все вместе довели его до сборной России.

- Уже, в принципе, довели.

- Пока еще - не полноценно. Опять же, не надо его хвалить чересчур. Критиковать тоже можно и нужно, но только по делу, за ошибки. Нельзя уничтожать молодых людей за плохие действия и превозносить до небес в случае хорошей игры - это две крайности. Они приводят к проблемам.

- Но при этом не пресса назвала Дениса Давыдова "юным Месси".

- (Улыбается). Да, Давыдова так назвали. Денис действительно талантливый игрок. Но пока ему свой талант раскрыть на 100 процентов не удалось. Его история показательна для молодых ребят - сразу ничего не бывает. Нужно и ментально подходить постепенно, и физически, и тактически. А главное, если выражаться простым языком, голова должна быть на месте. (Михаил ГОНЧАРОВ)