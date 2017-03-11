Сергей Прядкин: "Запросим данные партнеров-букмекеров по матчу "Арсенал" – "Урал"

Премьер-лига планирует обратиться к партнерам-букмекерским компаниям, входящим в систему раннего оповещения, по поводу матча 19-го тура "Арсенал" – "Урал" (2:0). Ранее в соцсетях были высказаны мнения об игре вратаря гостей Николая Заболотного.
"Заболотный не особо хочет сегодня ловить", – написал в твиттере экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что "Заболотный немного не в себе".
– Игру вратаря не могу комментировать, в то же время отмечу, что по итогам каждого тура мы собираем рапорта инспекторов, официальных лиц, – сказал глава РФПЛ Сергей Прядкин. – Партнеры-букмекеры дают нам сведения по раннему оповещению, после чего мы принимаем решение.
Пока я не располагаю официальной реакцией, рапортами. По окончании тура мы обратим внимание на все. О результатах можно будет говорить на следующей неделе, по окончании тура. (Сергей ЕГОРОВ)
Как играл вратарь "Урала". Видео двух голов //
Руслан Нигматуллин: "Я просто усомнился в квалификации вратаря "Урала" //
Григорий Иванов: "По телекартинке видел, что Заболотный немного не в себе" //
Александр Тарханов об игре Заболотного: "Всегда Россия полна слухами"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #АрсеналУрал 1:0 19' Иван Расич (Пенальти) pic.twitter.com/IBI4JBFMcx– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 марта 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #АрсеналУрал 2:0 62' Федерико Расич (Дубль) pic.twitter.com/x1SH23Wic2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 марта 2017 г.
kingarthur
Ноу криминалити
22:09
баламошка
Много уже людей за договорняки наказали? Вы если и накажете, то либо левых, либо мелкую сошку. Себя то вы никак садить в тюрягу не хотите.
21:59