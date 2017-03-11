21:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Запросим данные партнеров-букмекеров по матчу "Арсенал" – "Урал"

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Премьер-лига планирует обратиться к партнерам-букмекерским компаниям, входящим в систему раннего оповещения, по поводу матча 19-го тура "Арсенал""Урал" (2:0). Ранее в соцсетях были высказаны мнения об игре вратаря гостей Николая Заболотного.

"Заболотный не особо хочет сегодня ловить", – написал в твиттере экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что "Заболотный немного не в себе".

– Игру вратаря не могу комментировать, в то же время отмечу, что по итогам каждого тура мы собираем рапорта инспекторов, официальных лиц, – сказал глава РФПЛ Сергей Прядкин. – Партнеры-букмекеры дают нам сведения по раннему оповещению, после чего мы принимаем решение.

Пока я не располагаю официальной реакцией, рапортами. По окончании тура мы обратим внимание на все. О результатах можно будет говорить на следующей неделе, по окончании тура. (Сергей ЕГОРОВ)

Как играл вратарь "Урала". Видео двух голов //
Руслан Нигматуллин: "Я просто усомнился в квалификации вратаря "Урала" //
Григорий Иванов: "По телекартинке видел, что Заболотный немного не в себе" //
Александр Тарханов об игре Заболотного: "Всегда Россия полна слухами"

 

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kingarthur

Ноу криминалити

22:09

баламошка

Много уже людей за договорняки наказали? Вы если и накажете, то либо левых, либо мелкую сошку. Себя то вы никак садить в тюрягу не хотите.

21:59

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