Сергей Прядкин: "Я за то, чтобы команд было больше, но они должны быть здоровыми"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью "СЭ" отметил, что возмозное сокращение количества команд в премьер-лиге - это не цель, а механизм повышения общего уровня лиги. По его словам, клубы должны соответствовать финансовым критериям.

– Сокращение премьер-лиги – это не цель, а механизм. Целью является повышение общего уровня лиги – финансового, материального и инфраструктурного, – заявил Прядкин "СЭ". – Возможно, предстоит переходный период, когда надо будет сократиться, к примеру до 14 команд, чтобы окрепнуть. А потом вернуться к предыдущему формату. В целом я за то, чтобы команд было больше, но они должны быть здоровыми.

– Какова главная цель?

– Стабильность клубов и в целом лиги. Клубы должны соответствовать критериям, в первую очередь финансовым. Спасибо большое властям регионов за поддержку, но лига выступает за то, чтобы бюджеты клубов чем-либо подкреплялись – возможно, банковскими гарантиями, выделенным кредитом. Чтобы была развита инфраструктура. Не хочу кого-либо называть и критиковать, но я посмотрел отклики на свои слова. Ведущие клубы не говорят, но есть те, кто критикует, а домашние матчи проводит на полях соперника. Это разве нормально? Речь не идет о том, чтобы завтра все взять и сократить.

– О чем же идет речь?

– Об элементе воздействия. Клубы должны соответствовать строгим критериям. И в этом плане лиге, возможно, лучше ужаться, чтобы играли самые сильные, в том числе в организационном плане. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Сергея Прядкина