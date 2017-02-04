Сергей Прядкин: "Я за матчи в манежах, но по "Уралу" много вопросов"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что не против проведения матчей чемпионата России в манежах. Ранее президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что намерен обратиться к руководству лиги по поводу переноса матча 1/4 финала Кубка России против "Краснодара" и игру 18-го тура чемпионата России в манеж. По словам Прядкина, это вызывает ряд проблем.

- Я не против манежей, а, наоборот, за, - цитирует ТАСС Прядкина. - Виталий Леонтьевич Мутко неоднократно заявлял - и мы его поддерживаем, что если манежи очень хорошего качества и позволяют проводить игры уровня премьер-лиги, мы только за. Что касается манежа "Урал", очень здорово, что он есть, его можно использовать и как тренировочную арену. Вы знаете, что мы его использовали для официальных игр, но, к сожалению, возникает очень много вопросов по нему от клубов премьер-лиги.

Во-первых, у нас пока нет обращения. Во-вторых, Григорий Викторович знает и позицию лиги, и позицию клубов. Более того, вы знаете, что у них неплохой стадиончик, они много раз говорили в прошлом сезоне о переносах в манеж, но играли на новом, и как ни странно, стадион был подготовлен, и был одним из лучших в холодное время года. Так что будем смотреть уже по факту, но, еще раз скажу, хотелось бы, чтобы манежи соответствовали уровню премьер-лиги.