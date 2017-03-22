Сергей Прядкин: "Я не сторонник практики стимулирования"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин специально для "СЭ" высказался о практике стимулирования.

– Как вы относитесь к практике стимулирования со стороны третьего клуба? - вопрос Прядкину.

– Я не сторонник этого. Считаю, что у команды достаточно стимулов, чтобы играть на победу. Команды борются за ту или иную позицию в таблице, решают свои задачи. В общем, я не сторонник практики стимулирования. (Сергей ЕГОРОВ)