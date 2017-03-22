15:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Я не сторонник практики стимулирования"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин специально для "СЭ" высказался о практике стимулирования.

 
Суббота. Москва. Черкизово. "Локомотив" - "Спартак" - 1:1. АРИ (слева) против Ильи КУТЕПОВА. Субботней осечкой лидера в воскресенье воспользовались ЦСКА и "Зенит". Теперь красно-белых от преследователей отделяют 6 очков."Локо" и "Зенит" сделали громкие заявления

– Как вы относитесь к практике стимулирования со стороны третьего клуба? - вопрос Прядкину.

– Я не сторонник этого. Считаю, что у команды достаточно стимулов, чтобы играть на победу. Команды борются за ту или иную позицию в таблице, решают свои задачи. В общем, я не сторонник практики стимулирования. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Exsorsist

Он не сторонник...но в целом не против.))))))))))))))))))

17:26

merniloskut

Этим занимаются исключительно бамжы, на государственные деньги, полученные газпрёмом от продажи российского газа!(((

16:51

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