Сергей Прядкин: "Я не сторонник практики стимулирования"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин специально для "СЭ" высказался о практике стимулирования.
– Как вы относитесь к практике стимулирования со стороны третьего клуба? - вопрос Прядкину.
– Я не сторонник этого. Считаю, что у команды достаточно стимулов, чтобы играть на победу. Команды борются за ту или иную позицию в таблице, решают свои задачи. В общем, я не сторонник практики стимулирования. (Сергей ЕГОРОВ)
Exsorsist
Он не сторонник...но в целом не против.))))))))))))))))))
17:26
merniloskut
Этим занимаются исключительно бамжы, на государственные деньги, полученные газпрёмом от продажи российского газа!(((
16:51