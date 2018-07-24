Сергей Прядкин: "Я борец с алкоголизмом, но пиво на стадионе – это атрибут боления"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин выступает за разрешение продажи пива на российских стадионах.

Ранее на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорту глава Татарстана Рустам Минниханом предложил разрешить продажу пива на спортивных объектах.

– Будет поручение правительства, только на его основании и может начаться движение. А пока же это только обращение Рустама Минниханова к Владимиру Путину. Пиво на стадионах -это очень хорошо. Я борец с алкоголизмом, но это атрибут боления во всем мире. Пиво, кусок мяса… – сказал Прядкин.

– Пиво будет дешевле 350 рублей?

– Не забывай, что так было на чемпионате мира. Из тебя выжимали, что могли (улыбается). Думаю, конечно, дешевле. (Илья АНДРЕЕВ)