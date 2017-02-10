Сергей Прядкин: "Вызывает обеспокоенность качество газонов стадионов в Томске, Самаре и Уфе"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что состояние полей на стадионах в Томске, Самаре и Уфе вызывает опасения. Прядкин отметил, что стадионы с искусственными полями вызывают меньше озабоченности.

– На следующей неделе несколько проверочных групп разъедутся по регионам и проверят, в какой стадии находятся состояния полей, – цитирует ТАСС Прядкина. – Опасения вызывают стадионы в тех регионах, которые находятся в достаточно холодном климате – это арены в Томске, Самаре, Уфе, к ним будет более пристальное внимание. Стадионы с искусственными полями вызывают меньше озабоченности, особенно если вовремя включен обогрев, там особых нареканий быть не должно.

Будем стараться создать для болельщиков максимально комфортные условия в холодное время. Например, будет раздаваться бесплатный горячий чай. Погода преподнесла много сюрпризов в этом сезоне. Ожидали, что декабрь будет более теплый, посмотрим, что будет в феврале и начале марта.