Сергей Прядкин: "Введение видеоповторов в премьер-лиге нужно внимательно обсудить"

Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что вопрос внедрения видеоповторов в премьер-лиге требует дополнительного обсуждения. По его словам, такая рекомендация должна последовать от ФИФА.

– На Кубке конфедераций систему оборудует ФИФА, а дальше принимает решение не лига – должны быть рекомендации или прямое указание ФИФА, – цитирует ТАСС Прядкина. – Лига может выйти с предложением к Российскому футбольному союзу, который и примет решение – устанавливать или нет – на своем исполкоме.

Я поддержу коллегиальное мнение клубов. Наверное, такая система была бы полезна, но если это не будет затяжкой матча, будет строго ограничено и регламентировано соответствующими документами: например, чтобы было не больше одной или двух остановок и в определенных положениях, связанных с взятием ворот, положением "вне игры" или с красной карточкой. Но соглашусь с президентом Российского футбольного союза (Виталием Мутко), что этот вопрос надо внимательно изучить.