Сергей Прядкин: "Все матчи сезона-2017/18 прошли в соответствии с регламентом"

Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин на пресс-конференции, подводящей итоги сезона-2017/18, заявил, что прошедший год признан успешным по всем направлениям. Он отметил, что все матчи прошли в соответствии с регламентом.

– Чемпионат проведен успешно, – сказал Прядкин. – Это и наша оценка, и мнение наших партнеров. Все отмечают высокий накал борьбы, который сохранялся до самого конца сезона. Все матчи прошедшего сезона прошли в строгом соответствии с действующим регламентом.

Одним из главных плюсов стало развитие инфраструктуры, за что отдельное спасибо правительству нашей страны, благодаря которому Россия получила право проведения чемпионата мира. На новых аренах обязательно будут проходить интереснейшие матчи премьер-лиги. Посещаемость растет уже сейчас. Прошедший сезон и, в частности, последний тур стали рекордными за всю историю премьер-лиги!

Улучшились и показатели обеспечения безопасности. Внутри чаш стадионов теперь нет подразделений Росгвардии, они дежурят только вокруг стадионов. На 47% снизилось число пиротехники. Ущерб стадионам также нанесен вдвое меньший, чем в прошлом сезоне.

Чемпионом РФПЛ этого сезона стал "Локомотив", набрав 60 очков. Второе место занял ЦСКА (58), третий – "Спартак" (56). (Филипп ПАПЕНКОВ)

Турнирная таблица чемпионата России – здесь