Сергей Прядкин: "Вопрос лимита, наверное, будет поднят в следующем году"

Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя Александра ЛЬВОВА стал президент РФПЛ Сергей Прядкин. По его словам, вопрос лимита на легионеров будет поднят на первой конференции РФС в следующем году.

– Схему лимита "10 – 15" по-прежнему считаете оптимальной?

– Есть действующая схема. Изменения до ЧМ-2018 никто не обсуждал. Насколько я знаю, этот вопрос будет проговариваться на конференции РФС в январе – феврале.

– Тоже считаете, что большое количество легионеров закрывает дорогу нашим талантливым футболистам?

– Я поддержу любое решение клубов, поскольку обязан представлять их интересы. С другой стороны, повторю – нам не хватает классных мастеров, за которыми бы тянулись наши молодые игроки. Это достаточно сложный вопрос. Он требует коллективного обсуждения. Позицию, которая была выбрана комиссией во главе с Михаилом Гершковичем – "10+15 в заявке", поддержали все клубы. Но был выбран вариант "6+5 на поле", на данный момент действует он. На первой конференции РФС в следующем году в рамках стратегии развития футбола этот вопрос, наверное, будет поднят. Но сейчас действует старая схема. Никаких изменений пока не планировалось.

Полностью интервью Прядкина