Сергей Прядкин: "Видно по трансферной политике, что клубы затягивают пояса"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что российские клубы затягивают пояса. Однако, по его словам, есть ряд приобретений, которые принесут пользу российскому футболу.
- Видно по трансферной политике, что клубы затягивают пояса. Повального привлечения иностранных игроков, повальных переходов нет, - цитирует ТАСС Прядкина. - Конечно, зимнее трансферное окно отличается в этом плане от летнего, но обычно, когда клубы обладали более большими бюджетами, они более активно вели себя на рынке и зимой. На самом деле бюджеты скорректированы и поджаты.
Конечно, я равноудален от всех команд, но есть ряд приобретений, которые принесут пользу нашему футболу, будет куда стремиться нашим молодым игрокам. Правда, есть и существенные потери. Стоит отметить, что в текущем сезоне раскрылись некоторые из наших ребят. В общем, давайте посмотрим весеннюю часть сезона, в которой, уверен, будет бескомпромиссная борьба, и уже там подведем итоги трансферной политики клубов.
баламошка
Кроме политпроекта голубцов. Эти не угомонятся, пока всех бабушек пенсии не лишат.
16:27
serzheo
Да, московитые, Зенит будет тратить столько, сколько захочет, а вы слюни утрите и берите масаев за еду, нищеброды.
15:25
ladafan
Андрей Палыч 1979 это называется у них - осадок то остался)))
14:55
Андрей Палыч 1979
shpasic и koden_____A кого приобрёл Зенит за большие деньги?Иванович пришёл бесплатно,за Молло и Цалагова заплатили маленькие суммы.Зв Лунёва заплатили 3,5 ляма.Может вы распологаете другой информацией?
14:19
koden
Зениту можно, он же "особенный"! А если ещё посмотреть на ЗП ведомость этого "особенного" чудо-клуба, то вообще от перетянутости поясов глаза на лоб лезут. Господин Прядкин не позорьтесь своими высказываниями, либо делайте оговорку, что все ваши высказывания по финансам РФПЛ не касаются Зенита!
12:30
shpasic
особенно Зенит подзатянул))
11:46
ladafan
а как же 333 процента???
11:31