Сергей Прядкин: "Видно по трансферной политике, что клубы затягивают пояса"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что российские клубы затягивают пояса. Однако, по его словам, есть ряд приобретений, которые принесут пользу российскому футболу.

- Видно по трансферной политике, что клубы затягивают пояса. Повального привлечения иностранных игроков, повальных переходов нет, - цитирует ТАСС Прядкина. - Конечно, зимнее трансферное окно отличается в этом плане от летнего, но обычно, когда клубы обладали более большими бюджетами, они более активно вели себя на рынке и зимой. На самом деле бюджеты скорректированы и поджаты.

Конечно, я равноудален от всех команд, но есть ряд приобретений, которые принесут пользу нашему футболу, будет куда стремиться нашим молодым игрокам. Правда, есть и существенные потери. Стоит отметить, что в текущем сезоне раскрылись некоторые из наших ребят. В общем, давайте посмотрим весеннюю часть сезона, в которой, уверен, будет бескомпромиссная борьба, и уже там подведем итоги трансферной политики клубов.