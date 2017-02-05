11:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Видно по трансферной политике, что клубы затягивают пояса"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что российские клубы затягивают пояса. Однако, по его словам, есть ряд приобретений, которые принесут пользу российскому футболу.

- Видно по трансферной политике, что клубы затягивают пояса. Повального привлечения иностранных игроков, повальных переходов нет, - цитирует ТАСС Прядкина. - Конечно, зимнее трансферное окно отличается в этом плане от летнего, но обычно, когда клубы обладали более большими бюджетами, они более активно вели себя на рынке и зимой. На самом деле бюджеты скорректированы и поджаты.

Конечно, я равноудален от всех команд, но есть ряд приобретений, которые принесут пользу нашему футболу, будет куда стремиться нашим молодым игрокам. Правда, есть и существенные потери. Стоит отметить, что в текущем сезоне раскрылись некоторые из наших ребят. В общем, давайте посмотрим весеннюю часть сезона, в которой, уверен, будет бескомпромиссная борьба, и уже там подведем итоги трансферной политики клубов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3997598

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КОММЕНТАРИИ (7)
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баламошка

Кроме политпроекта голубцов. Эти не угомонятся, пока всех бабушек пенсии не лишат.

16:27

serzheo

Да, московитые, Зенит будет тратить столько, сколько захочет, а вы слюни утрите и берите масаев за еду, нищеброды.

15:25

ladafan

Андрей Палыч 1979 это называется у них - осадок то остался)))

14:55

Андрей Палыч 1979

shpasic и koden_____A кого приобрёл Зенит за большие деньги?Иванович пришёл бесплатно,за Молло и Цалагова заплатили маленькие суммы.Зв Лунёва заплатили 3,5 ляма.Может вы распологаете другой информацией?

14:19

koden

Зениту можно, он же "особенный"! А если ещё посмотреть на ЗП ведомость этого "особенного" чудо-клуба, то вообще от перетянутости поясов глаза на лоб лезут. Господин Прядкин не позорьтесь своими высказываниями, либо делайте оговорку, что все ваши высказывания по финансам РФПЛ не касаются Зенита!

12:30

shpasic

особенно Зенит подзатянул))

11:46

ladafan

а как же 333 процента???

11:31

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