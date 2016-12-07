Сергей Прядкин: "Вернуть на футбол пиво? Было бы шикарно"

Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя Александра ЛЬВОВА стал президент РФПЛ Сергей Прядкин. По его словам, увеличение посещаемости - работа клубов.

– Какова роль РФПЛ в роли увеличения притока зрителей?

– Наверное, в меньшей мере от нас это зависит. Я с себя ответственности не снимаю, но это работа клубов. Мы со своей стороны совместно с ними проводим определенные мероприятия, чтобы привлечь на арены как можно больше болельщиков. Но это прежде всего задача клубов. Ну и, конечно, совместно с нами. Есть еще пример "Локомотива". Несколько туров назад руководство клуба выкупило весь гостевой сектор для поклонников "Спартака" и эти билеты в ущерб собственному бюджету роздало фанатам. В итоге вместо тысячи болельщиков пришло в четыре раза больше.

– "Локомотив" взял твердый курс на возвращение болельщиков?

– Руководство работает в этом направлении. Или вы считаете, что клубы не заинтересованы в возвращении зрителя на трибуны, который, придя на стадион, выпьет бокал колы, съесть попкорн, сосиску. Это ведь прежде всего экономика.

– А уж если пиво вернуть…

– Это вообще было бы шикарно. Да еще провести розыгрыш призов или памятных подарков. Это народу понравится.

Полностью интервью Прядкина