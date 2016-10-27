Сергей Прядкин: "В январе РФС рассмотрит варианты лимита на легионеров"

В январе на конференции РФС будут обсуждаться варианты изменения лимита на легионеров в премьер-лиге. На данный момент в матчах чемпионата России на поле могут находиться не больше 6 легионеров.

- Как уже говорил президент РФС, вице-премьер Виталий Леонтьевич Мутко, до конца текущего чемпионата лимит останется неизменным, - цитирует ТАСС президента РФПЛ Сергея Прядкина. - В соответствии со "Стратегией развития футбола до 2030 года", в январе пройдет конференция РФС, на которой планируется утверждение основных направлений развития профессионального российского футбола, в том числе рассмотрение вариантов лимита.