16:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "В январе РФС рассмотрит варианты лимита на легионеров"

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В январе на конференции РФС будут обсуждаться варианты изменения лимита на легионеров в премьер-лиге. На данный момент в матчах чемпионата России на поле могут находиться не больше 6 легионеров. 

- Как уже говорил президент РФС, вице-премьер Виталий Леонтьевич Мутко, до конца текущего чемпионата лимит останется неизменным, - цитирует ТАСС президента РФПЛ Сергея Прядкина. - В соответствии со "Стратегией развития футбола до 2030 года", в январе пройдет конференция РФС, на которой планируется утверждение основных направлений развития профессионального российского футбола, в том числе рассмотрение вариантов лимита.

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